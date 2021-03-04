В Великобритании почти 21 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса

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В Великобритании 20,7 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19. Число вакцинированных за сутки выросло почти на 225 тыс.
В Великобритании почти 21 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса
  • © Reuters

Об этом сообщает Sky News.

Вторую дозу вакцины в Великобритании получили уже более 895 тыс. человек, что на 51 тыс. больше по сравнению с предыдущим днём. 

28 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Twitter написал, что призывает всех сделать прививку.

«Я призываю всех делать прививки. Каждый укол имеет значение в нашей битве против COVID», — заявил Джонсон.

В Великобритании, по данным на 3 марта, коронавирусную инфекцию выявили ещё у 6385 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 составляет 4 194 785.

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