Лавров выразил соболезнования в связи с убийством посла Италии в Конго

Глава МИД России Сергей Лавров направил соболезнования итальянскому коллеге Луиджи Ди Майо в связи с убийством посла Италии Луки Аттанасио в результате нападения в Конго.

«В связи с трагедией министр иностранных дел России С.В. Лавров направил в адрес министра иностранных дел Итальянской Республики Л. Ди Майо послание с соболезнованиями и словами поддержки. В этот тяжёлый момент скорбим вместе с дружественным народом Италии», — говорится в сообщении российского МИД.

В российском ведомстве подчеркнули, что убийство итальянского посла «в очередной раз высветило многочисленные проблемы в области безопасности» в восточных и северо-восточных провинциях Конго, на территории которых действуют более 150 незаконных вооружённых формирований.

В Москве напомнили о необходимости принятия дополнительных мер безопасности в этих регионах страны.

22 февраля посол Италии погиб в Конго в результате нападения на конвой.