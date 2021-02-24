Лавров выразил соболезнования в связи с убийством посла Италии в Конго
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«В связи с трагедией министр иностранных дел России С.В. Лавров направил в адрес министра иностранных дел Итальянской Республики Л. Ди Майо послание с соболезнованиями и словами поддержки. В этот тяжёлый момент скорбим вместе с дружественным народом Италии», — говорится в сообщении российского МИД.
В российском ведомстве подчеркнули, что убийство итальянского посла «в очередной раз высветило многочисленные проблемы в области безопасности» в восточных и северо-восточных провинциях Конго, на территории которых действуют более 150 незаконных вооружённых формирований.
В Москве напомнили о необходимости принятия дополнительных мер безопасности в этих регионах страны.
22 февраля посол Италии погиб в Конго в результате нападения на конвой.