В Финляндии отметили роль России в реализации Минских соглашений
- Reuters
«Мы обсудили ситуацию на Украине. Финляндия принимает участие в мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Важно, чтобы Минские соглашения реализовывались. Здесь, конечно, Россия играет большую роль», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Ранее министры иностранных дел России и Финляндии Сергей Лавров и Пекка Хаависто провели переговоры в Санкт-Петербурге, на которых обсудили вопросы российско-финских отношений, проблематику взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также повестку дня региональных форматов сотрудничества на Балтике и на Севере Европы.
RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.