В Финляндии отметили роль России в реализации Минских соглашений

Россия играет большую роль в реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Мы обсудили ситуацию на Украине. Финляндия принимает участие в мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Важно, чтобы Минские соглашения реализовывались. Здесь, конечно, Россия играет большую роль», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее министры иностранных дел России и Финляндии Сергей Лавров и Пекка Хаависто провели переговоры в Санкт-Петербурге, на которых обсудили вопросы российско-финских отношений, проблематику взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также повестку дня региональных форматов сотрудничества на Балтике и на Севере Европы.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.