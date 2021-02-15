В Финляндии отметили роль России в реализации Минских соглашений

Короткая ссылка
Россия играет большую роль в реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
В Финляндии отметили роль России в реализации Минских соглашений
  • Reuters

«Мы обсудили ситуацию на Украине. Финляндия принимает участие в  мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Важно, чтобы Минские соглашения реализовывались. Здесь, конечно, Россия играет большую роль», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее министры иностранных дел России и Финляндии Сергей Лавров и Пекка Хаависто провели переговоры в Санкт-Петербурге, на которых обсудили вопросы российско-финских отношений, проблематику взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также повестку дня региональных форматов сотрудничества на Балтике и на Севере Европы.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить