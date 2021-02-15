За сутки в Китае зафиксировано 19 случаев заболевания коронавирусом

В Китае за минувшие сутки выявили 19 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что 18 случаев заболевания коронавирусом являются ввозными.

Ранее член международной группы специалистов под руководством ВОЗ, специалист по болезням животных Питер Дасзак, побывавший в китайском городе Ухань, предположил, что изначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии среди летучих мышей, которые в дальнейшем попали на ферму животных.