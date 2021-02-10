Власти Новой Зеландии одобрили использование вакцины от COVID-19 Pfizer

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Власти Новой Зеландии одобрили использование вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает РИА Новости.

Министр по борьбе с коронавирусом Крис Хипкинс заявил, что это первый препарат от коронавируса, получивший разрешение в стране.

По словам Хипкинса, власти признали безопасным применение этой вакцины для всех за исключением детей младше 16 лет, так как эта возрастная группа не была включена в клинические испытания. 

Первыми, кто сможет пройти вакцинацию в стране, будут медработники, сотрудники таможенной службы и службы безопасности, а также работники авиакомпаний и гостиниц.

Ранее сообщалось, что в Чили вакцинировали против COVID-19 свыше миллиона человек.

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