В Греции за сутки выявили 1526 новых случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 1526 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.

Reuters

Общее число выявленных случаев достигло 166 067. Всего в стране скончались 6017 человек с коронавирусной инфекцией. Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.