В Греции за сутки выявили 1526 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 1526 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.
- Reuters
Общее число выявленных случаев достигло 166 067.
Всего в стране скончались 6017 человек с коронавирусной инфекцией.
Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.
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