ЕС выделит до €7 млрд на развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки

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Еврокомиссия представила план о партнёрстве со странами Ближнего Востока и Северной Африки, включающий в себя финансирование до €7 млрд с 2021 по 2027 год.
ЕС выделит до €7 млрд на развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении ЕК.

Отмечается, что инициатива включает в себя «специальный экономический и инвестиционный план, призванный стимулировать долгосрочное социально-экономическое восстановление» в странах региона, входящих в так называемую программу Южного соседства.

Новый план будет сконцентрирован на следующих областях: развитие человеческого потенциала, управление и верховенство права; устойчивость, процветание и развитие цифровых технологий; мир и безопасность, миграция и мобильность; переход к зелёной энергетике.

В октябре сообщалось, что Европейская комиссия намерена выделить до €9 млн на развитие независимых СМИ, ведущих свою деятельность в десяти странах Южного соседства, в том числе в Израиле, Египте, Ливии, Палестине и Тунисе.

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