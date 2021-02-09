В МИД высказались о политике США на постсоветском пространстве

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Замглавы МИД России Андрей Руденко высказался о политике США на постсоветском пространстве.
В МИД высказались о политике США на постсоветском пространстве
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Он заявил, что «ожидать кардинальных изменений в политике США на постсоветском пространстве со сменой администрации в Вашингтоне не стоит».

«Возвращение во власть «старых знакомых» из команды Барака Обамы, таких как Виктория Нуланд, стоявших у истоков госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, приведшего к возникновению вооружённого конфликта в Донбассе, оптимизма не добавляет», — цитирует РИА Новости Руденко.

Как отметил дипломат, «события в Белоруссии наглядно демонстрируют, что многие на Западе, и особенно в США, не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в соседних... странах в целях создания у границ России новых очагов напряжённости, воспрепятствовать интеграционным процессам между бывшими союзными республиками и в конечном счёте разрушить исторически сложившееся общественно-политическое, социально-экономическое и культурно-гуманитарное общее пространство».

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва готова к плодотворному и конструктивному сотрудничеству с Вашингтоном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. 

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