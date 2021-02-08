Во Франции за нарушение карантина оштрафованы около 100 посетителей бара
- Reuters
Об этом сообщает Le Point со ссылкой на префектуру полиции департамента Буш-дю-Рон.
Отмечается, что незаконная вечеринка прошла вечером 7 февраля в одном из городских баров.
Около 100 горожан собрались в баре, где проходила трансляция футбольного матча «Марсель» — ПСЖ.
Всем присутствовавшим были выписаны штрафы за нарушение правила о ношении масок и несоблюдение комендантского часа.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что эпидемиологическая обстановка в стране в настоящее время не оправдывает введение нового карантина.