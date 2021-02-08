Во Франции за нарушение карантина оштрафованы около 100 посетителей бара

Короткая ссылка
Французская полиция оштрафовала около 100 посетителей бара в городе Мартиг на юго-востоке Франции за нарушение ограничений, установленных в связи с пандемией коронавируса.
Во Франции за нарушение карантина оштрафованы около 100 посетителей бара
  • Reuters

Об этом сообщает Le Point со ссылкой на префектуру полиции департамента Буш-дю-Рон.

Отмечается, что незаконная вечеринка прошла вечером 7 февраля в одном из городских баров.

Около 100 горожан собрались в баре, где проходила трансляция футбольного матча «Марсель» — ПСЖ.

Всем присутствовавшим были выписаны штрафы за нарушение правила о ношении масок и несоблюдение комендантского часа.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что эпидемиологическая обстановка в стране в настоящее время не оправдывает введение нового карантина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить