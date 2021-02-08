В Еврокомиссии оценили возможность новых санкций против России

Санкции как таковые не являются целью Евросоюза, это лишь инструмент, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, комментируя возможность введения новых ограничительных мер в отношении России.

Он отметил, что секторальные санкции «повлияли на российскую экономику». По его словам, «очевидно, санкции имеют эффект».

«Мы всегда подчёркиваем, что санкции — это не цель нашей политики, а инструмент, который используется, чтобы продемонстрировать несогласие с действиями партнёров», — цитирует Стано РИА Новости.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что на встрече глав европейских МИД будет обсуждаться введение антироссийских санкций.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможные санкции являются внутренним делом Евросоюза, российская сторона выстраивает свою жизнь, исходя из того, что ЕС — ненадёжный партнёр.