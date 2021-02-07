В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
- Reuters
По данным организации, к настоящему моменту в мире зафиксирован 105 394 301 пациент с COVID-19.
Отмечается, что число скончавшихся пациентов с коронавирусом в общей сложности превысило 2,3 млн.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.
Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.