На Кубе снят запрет на большинство профессий для самозанятых

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Совет министров Кубы почти полностью отменил ограничения на выбор профессий для самозанятых, сообщил вице-премьер страны Алехандро Хиль Фернандес.

«Совет министров одобрил совершенствование и расширение сферы самозанятости, что наряду с упорядочиванием валютной системы страны является важным шагом к увеличению занятости», — написал Фернандес в своём Twitter.

Он отметил, что в ближайшие дни народ будет проинформирован.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты намерены пересмотреть политику экс-президента Дональда Трампа в отношении Кубы.

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