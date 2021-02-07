На Кубе снят запрет на большинство профессий для самозанятых
«Совет министров одобрил совершенствование и расширение сферы самозанятости, что наряду с упорядочиванием валютной системы страны является важным шагом к увеличению занятости», — написал Фернандес в своём Twitter.
El Consejo de Ministros aprobó el perfeccionamiento y ampliación del trabajo por cuenta propia, importante paso para el incremento del empleo, a tono con el ordenamiento monetario del país. En los próximos días se ampliará la información a nuestro pueblo. @MEP_CUBA#SomosCubapic.twitter.com/YSImWWJQM2— Alejandro Gil Fernández (@AlejandroGilF) February 6, 2021
Он отметил, что в ближайшие дни народ будет проинформирован.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты намерены пересмотреть политику экс-президента Дональда Трампа в отношении Кубы.