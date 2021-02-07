США приостанавливают действие соглашений об убежище с тремя странами

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США приостановили действие заключённых при бывшем президенте Дональде Трампе соглашений с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом о сотрудничестве по вопросам предоставления убежища, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Соединённые Штаты приостановили действие и начали процесс расторжения соглашения о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом», — цитирует Блинкена сайт Госдепа США.

Отмечается, что это первые шаги на пути к более широкому сотрудничеству в регионе.

Госсекретарь уточнил, что данные действия не означают, что граница США закрыта.

Ранее Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

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