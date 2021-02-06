Мьянма зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Мьянма официально зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Об этом говорится на странице российской вакцины в Twitter.

«Мьянма стала 21-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V», — отмечается в посте.

Myanmar becomes the 21st country to register #SputnikV.



မြန်မာနိုင်ငံသည် Sputnik V ကိုမှတ်ပုံတင်ရန် ၂၁ နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ pic.twitter.com/SxGOOYo8WP — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 6, 2021

Ранее сообщалось, что Ливан одобрил для использования «Спутник V».

Всемирная организация здравоохранения приветствовала публикацию результатов исследования российской вакцины в научном журнале The Lancet, которые доказывают её эффективность.