Мьянма зарегистрировала вакцину «Спутник V»

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Мьянма официально зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Мьянма зарегистрировала вакцину «Спутник V»
  • © Владимир Песня / РИА Новости

Об этом говорится на странице российской вакцины в Twitter.

«Мьянма стала 21-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V», — отмечается в посте.

Ранее сообщалось, что Ливан одобрил для использования «Спутник V».

Всемирная организация здравоохранения приветствовала публикацию результатов исследования российской вакцины в научном журнале The Lancet, которые доказывают её эффективность.

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