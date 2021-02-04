В Африку в феврале должны поставить 90 млн доз вакцин от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что страны Африки в течение февраля должны получить 90 млн доз вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX.

Как отмечает РИА Новости, COVAX уведомил о планах поставок вакцин в африканские страны в специальном письме 30 января. От стран-получателей требовалось предоставить утверждённые планы кампаний вакцинации населения.

Намеченного в феврале объёма поставок хватит для иммунизации 3% жителей Африки. Всего до конца года на континент планируется отправить 600 млн доз вакцин.

В рамках COVAX до конца 2021 года в более чем 90 стран Африки, Азии и Латинской Америки должно быть доставлено не менее 2 млрд доз препарата, что позволит вакцинировать 20% наиболее уязвимого населения в этих регионах.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась о получении вакцины Pfizer в середине февраля.