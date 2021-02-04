В США за сутки выявили более 121 тысячи случаев коронавируса
В США за сутки выявили более 121 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 26 561 428.
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
За всё время в США скончались более 450 тыс. заболевших коронавирусом.
Ранее в США выявили первые случаи заболевания южноафриканским вариантом коронавируса.
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