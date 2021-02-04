В Сербии за сутки коронавирусом инфицировались 1863 человека

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Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Сербии за сутки составило 1863.
В Сербии за сутки коронавирусом инфицировались 1863 человека
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав, общее число инфицированных в Сербии достигло 402 700.

За минувшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. С начала эпидемии число умерших от осложнений после инфицирования в стране составило 4085. Тестирование на наличие коронавируса за последние 24 часа прошли 12 047 человек. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 138 пациентов.

Ранее в Китае назвали число вакцинировавшихся от коронавируса.

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