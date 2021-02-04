В Сербии за сутки коронавирусом инфицировались 1863 человека
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав, общее число инфицированных в Сербии достигло 402 700.
За минувшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. С начала эпидемии число умерших от осложнений после инфицирования в стране составило 4085. Тестирование на наличие коронавируса за последние 24 часа прошли 12 047 человек. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 138 пациентов.
Ранее в Китае назвали число вакцинировавшихся от коронавируса.