Канада поддержала блокировку трёх украинских телеканалов

Посольство Канады в Киеве сообщило, что канадская сторона поддерживает блокировку трёх украинских телеканалов.

Как пишет РИА Новости, соответствующее сообщение опубликовано на странице посольства в Facebook.

«Канада признаёт, что вызовы, с которыми сталкивается Украина в этой гибридной войне, были ей навязаны. Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для обеспечения суверенитета при сохранении свободы прессы», — говорится в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

Посольство США в Киеве поддержало это решение.