Канада поддержала блокировку трёх украинских телеканалов
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Как пишет РИА Новости, соответствующее сообщение опубликовано на странице посольства в Facebook.
«Канада признаёт, что вызовы, с которыми сталкивается Украина в этой гибридной войне, были ей навязаны. Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для обеспечения суверенитета при сохранении свободы прессы», — говорится в заявлении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.
Посольство США в Киеве поддержало это решение.