В Китае за сутки подтверждено 30 новых случаев коронавируса

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Китайские медики зафиксировали за сутки 30 новых случаев инфицирования коронавирусом и выявили 12 бессимптомных носителей

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано.

Среди 30 новых случаев заражения 13 являются ввозными: пять из них выявлено в Пекине, по три случая — в провинциях Фуцзянь и Гуандун, два — в Шанхае.

Ранее сообщалось, что группа специалистов Всемирной организации здравоохранения, которая прибыла в Ухань для исследования происхождения COVID-19, в среду, 3 февраля, посетит Уханьский институт вирусологии.

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