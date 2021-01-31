Президент Чехии высказался о возможности применения «Спутника V» в стране

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Чешский президент Милош Земан в эфире радио Frekvence 1 высказался о возможности применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Чехии.

«Я всегда руководствуюсь мнениями экспертов. Знаю, что (экс-глава минздрава) профессор Роман Примула рекомендовал (к использованию в Чехии) «Спутник V» Знаю, что «Спутником V» уже вакцинируют в Венгрии. Ну и я не имею вообще ничего против того, если специалисты это решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас», — цитирует РИА Новости Земана.

По его словам, это «в любом случае лучше, нежели чтобы здесь умирали люди только из-за недостатка вакцин».

Ранее Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

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