NBC: Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США

Президент США Джо Байден в понедельник выступит с первой большой речью, в которой расскажет о внешнеполитическом курсе страны под его руководством.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник. По словам источника, Байден изложит свое видение внешней политики, направленной на «восстановление места Америки в мире». Ранее Белый дом заявил о пересмотре отношений с Китаем.