Число летальных исходов из-за COVID-19 в Ливане превысило 3000
В субботу, 30 января, в больницы обратились 2 402 пациента, из них 955 помещены в отделения интенсивной терапии и еще 342 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
ПЦР-тестирование прошли 14 108, при этом положительный результат зафиксирован у 21,8%. За сутки в стране инфицировался 2 631 человек, а всего с начала пандемии — 298 913, от инфекции вылечились 178 472.
Ранее сообщалось, что в Ливане усиливают карантинные меры.