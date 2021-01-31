Число летальных исходов из-за COVID-19 в Ливане превысило 3000

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Число граждан, которые умерли в Ливане за сутки от последствий инфицирования коронавирусом, составило 61. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики, всего с 21 февраля прошлого года зафиксировано 3 032 случая летальных исходов от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

В субботу, 30 января, в больницы обратились 2 402 пациента, из них 955 помещены в отделения интенсивной терапии и еще 342 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ПЦР-тестирование прошли 14 108, при этом положительный результат зафиксирован у 21,8%. За сутки в стране инфицировался 2 631 человек, а всего с начала пандемии — 298 913, от инфекции вылечились 178 472.

Ранее сообщалось, что в Ливане усиливают карантинные меры.

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