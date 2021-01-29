Зеленский назвал поставки вакцины от COVID-19 Киеву вопросом геополитики

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что поставки вакцины от коронавируса Киеву со стороны ЕС являются вопросом не только жизни украинцев, но и «политики и геополитики».
Зеленский назвал поставки вакцины от COVID-19 Киеву вопросом геополитики
  • ©president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

«Поставка вакцины — это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики», — отметил он.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен отметила, что в течение 2021 года страны ЕС, а также государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины.

«Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с главой ЕК поставки вакцины от COVID-19 на Украину.

29 января Верховная рада Украины разрешила ускоренную регистрацию вакцин от коронавируса, которые были разработаны в ряде стран, запретив при этом применять подобный порядок регистрации в отношении российских вакцин.

26 января Зеленский пообещал, что вакцинация от коронавирусной инфекции на Украине начнётся в феврале.

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