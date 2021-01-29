Зеленский назвал поставки вакцины от COVID-19 Киеву вопросом геополитики
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Об этом сообщает пресс-служба офиса Зеленского.
«Поставка вакцины — это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики», — отметил он.
В свою очередь Урсула фон дер Ляйен отметила, что в течение 2021 года страны ЕС, а также государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины.
«Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации», — сказала она.
Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с главой ЕК поставки вакцины от COVID-19 на Украину.
29 января Верховная рада Украины разрешила ускоренную регистрацию вакцин от коронавируса, которые были разработаны в ряде стран, запретив при этом применять подобный порядок регистрации в отношении российских вакцин.
26 января Зеленский пообещал, что вакцинация от коронавирусной инфекции на Украине начнётся в феврале.