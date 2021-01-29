В ФРГ ответили журналисту Bild на критику планируемого запуска вещания RT DE

Пользователи Facebook ответили на публикацию журналиста немецкой ежедневной газеты Bild Джулиана Рёпке по поводу объявления RT DE о планах запустить вещание в Германии в декабре 2021 года.

В статье журналист называет RT DE «кремлёвским каналом».

«Зато у них отчасти более нейтральное освещение событий, чем у наших верных режиму пропагандистских СМИ. Правда, когда за границей что-то идёт не так, критика наших репортёров ещё зубастее. Эти тряпки лучше просто переждут поток грязи из-за границы», — написал один из пользователей в комментариях под статьёй в Facebook.

«Русские возьмут реванш и отправят рупоров НАТО назад домой. Ах, дорогой Bild, а где Навальный снимал свой пропагандистский фильм? Не во Фрайбурге, случайно?» — поинтересовался другой.

«Но ведь и у нас есть Меркель-ТВ: ARD и ZDF Wolfgang Spelten», — говорится в комментариях.

Ещё один пользователь назвал ARD и ZDF «рупорами левых экстремистов» и сказал, что «держит кулаки» за RT DE.

«Если уж на то пошло, то им нужно быть рядом с ARD/ZDF в спутниковом телевидении ASTRA… Отлично будет», — считает другой комментатор.

Рёпке опубликовал в своём Twitter скриншот с этими комментариями и сопроводил его следующим постом: «Там вообще есть хоть кто-то, кто не ненавидит всей душой Bild, общественное телевещание и Германию? Да езжайте вы наконец-то в Россию, хочется им сказать… Но они, конечно, надеются, что вместо этого Путин придёт в Берлин».

Die Kommentare unter meinem Artikel bei Facebook.

Ist da eigentlich irgend jemand, der BILD, die Ö-R und Deutschland nicht abgrundtief hasst?!

„Geht doch bitte endlich nach Russland“, will man ihnen zurufen ... aber die hoffen natürlich, dass Putin stattdessen nach Berlin kommt. pic.twitter.com/EAaj08ORA6 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 29, 2021

Ранее RT DE объявил, что планирует запустить вещание в декабре 2021 года.