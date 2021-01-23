В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 1 987 418

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 987 418.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии выздоровели 10 418 человек. Выявили 15 073 новых случая инфицирования, также зафиксировано 399 летальных исходов.

Отмечается, что всего в стране 1 811 552 человека выздоровели, 50 586 пациентов с COVID-19 скончались.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.