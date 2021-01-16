В Индии назвали число привитых в первый день вакцинации от COVID-19

В Индии рассказали, сколько человек удалось привить в первый день вакцинации от коронавируса в стране.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правительства страны.

Отмечается, что не менее 191 тыс. человек были привиты против коронавирусной инфекции в ходе первого дня кампании по вакцинации.

«Первый день масштабной общенациональной программы вакцинации COVID-19 прошёл успешно. В общей сложности было проведено 3352 прививочных сессии, на которых в соответствии с предварительными докладами был вакцинирован 191 181 человек», — говорится в заявлении.

16 января премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.