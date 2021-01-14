Число жертв коронавируса в Швеции превысило десять тысяч

Число пациентов, умерших после инфицирования коронавирусом в Швеции, выросло за сутки на 351 и составляет 10 185.

Количество подтверждённых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 6580 и достигло 518 783.

В королевстве 365 инфицированных находятся в отделениях интенсивной терапии.

«У нас большое количество новых случаев в неделю в отделениях интенсивной терапии. К сожалению, мы ожидаем, что рост продолжится, поскольку в стране наблюдается широкое распространение инфекции. У нас большое количество смертей в группе 80 лет и старше», — приводит ТАСС слова главы отдела микробиологии управления здравоохранения Карин Тегмарк-Визель.

Ранее сообщалось, что в Швеции выявили «британский» штамм коронавируса.