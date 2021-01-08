Федеральный суд США приговорил Осипову к отбытому сроку
- РИА Новости
«Я считаю, что приговор в виде отбытого срока и 12 месяцев условно — это достаточный приговор, явно не чрезмерный», — заявил судья Эрик Мелгрен.
При этом Осиповой грозит тюрьма за неисполнение решения семейного суда в США, который постановил привезти её детей от бывшего американского мужа в Канзас, где тот проживает.
Богдана Осипова, имеющая также гражданство США, была задержана правоохранительными органами Соединённых Штатов в сентябре 2017 года по обвинению в похищении своих детей.