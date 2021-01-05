В Мексике за сутки выявили более 6 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
«К настоящему времени подтверждены 1 455 219 случаев коронавируса», — приводит ТАСС слова главы Национального центра профилактики и контроля заболеваний Руя Лопеса Ридауры.
Общее число летальных исходов в Мексике составило 127 757.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 105 834 пациента с коронавирусом.
Ранее замглавы Минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель заявил о начале вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.