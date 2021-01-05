В Мексике за сутки выявили более 6 тысяч случаев коронавируса

Короткая ссылка
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 6464 и достигло 1 455 219.
В Мексике за сутки выявили более 6 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

«К настоящему времени подтверждены 1 455 219 случаев коронавируса», — приводит ТАСС слова главы Национального центра профилактики и контроля заболеваний Руя Лопеса Ридауры.

Общее число летальных исходов в Мексике составило 127 757.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 105 834 пациента с коронавирусом.

Ранее замглавы Минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель заявил о начале вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить