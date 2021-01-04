В Пентагоне заявили, что США после угроз Ирана оставили в регионе авианосец «Нимиц»

Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер заявил, что США после угроз Ирана оставили в регионе авианосец «Нимиц».

«Из-за недавних угроз, которые высказывали иранские лидеры в отношении президента (США) Дональда Трампа и других официальных лиц США я приказал, чтобы «Нимиц» остановил свое обычное перебазирование (из региона). «Нимиц» останется на посту в зоне операций Центрального командования ВС США. Никто не должен сомневаться в решительности Соединенных Штатов Америки», — приводит РИА Новости заявление Миллера.

Он не уточнил, какие именно угрозы иранского руководства привели к такому решению.

Ранее сообщалось, что в Иране прошли акции памяти, посвящённые первой годовщине гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Иранский военачальник был убит в результате операции американских военных, санкционированной президентом США.