В Аргентине за сутки выявили более 5,8 тысяч случаев инфицирования коронавирусом
Как сообщает ТАСС со сслыкой на Минздрав, больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес — 2 034. В столице страны выявлены 827 случаев.
За минувшие 24 часа подтверждена смерть 107 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, общее число летальных исходов составило 43 482.
К настоящему времени в Аргентине выздоровели 1 452 960 заразившихся коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что в Аргентине за три дня выявили более 20 тысяч случаев COVID-19.