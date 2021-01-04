В Аргентине за сутки выявили более 5,8 тысяч случаев инфицирования коронавирусом

Аргентинские медики выявили за сутки 5 884 новых случая инфицирования коронавирусом. Как сообщило министерство здравоохранения республики, общее число заразившихся составило 1 640 718.

Как сообщает ТАСС со сслыкой на Минздрав, больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес — 2 034. В столице страны выявлены 827 случаев.

За минувшие 24 часа подтверждена смерть 107 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, общее число летальных исходов составило 43 482.

К настоящему времени в Аргентине выздоровели 1 452 960 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Аргентине за три дня выявили более 20 тысяч случаев COVID-19.