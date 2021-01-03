В Индии за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса

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В Индии за сутки выявили 18 177 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 10 323 965.

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава.

За 24 часа в стране скончались 217 пациентов с коронавирусом.

Всего в Индии зарегистрировано 149 435 летальных исходов от последствий заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Индии начались испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

21 декабря иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

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