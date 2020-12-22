В Берлине мужчину заподозрили в подготовке «тяжкого преступления»

Немецкая полиция провела обыски в Берлине из-за подозрений в подготовке «серьёзного преступления». Полицейские с утра начали обыски у подозреваемого, который проживает в берлинском районе Марцан и придерживается исламистских взглядов.

«Сегодня с 06:00 (08:00 мск) по ордеру Генпрокуратуры Берлина мы проводим обыски у лица, которое, предположительно, имеет исламистские взгляды, в районе Марцан по подозрению в подготовке тяжкого преступления», — говорится в Twitter ведомства. В следственных мероприятиях участвуют 190 полицейских. В ноябре Франция приняла решение вдвое увеличить численность подразделений, контролирующих внешние границы страны, после ряда террористических атак.