МВФ одобрил Египту кредитный транш в размере $1,67 млрд

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Египту транша в размере $1,67 млрд.
МВФ одобрил Египту кредитный транш в размере $1,67 млрд
  • Reuters

«Исполнительный совет МВФ завершил сегодня первый обзор программы экономических реформ Египта в рамках 12-месячной программы «стэнд-бай», что позволило властям получить около $1,67 млрд», — говорится в сообщении на сайте МВФ.

Отмечается, что Египет успешно справляется с коронавирусом и вызванными им экономическими трудностями.

Однако перспективы страны по-прежнему связаны с риском.

8 декабря активисты молодёжного крыла партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) устроили возле здания украинского кабмина митинг против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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