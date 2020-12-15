В Белом доме оценили возможность вакцинации Трампа от COVID-19

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Американский лидер Дональд Трамп готов привиться от COVID-19 и получит вакцину, когда его врачи сочтут это необходимым. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
В Белом доме оценили возможность вакцинации Трампа от COVID-19
  • Reuters

«В настоящий момент президент в полной мере открыт к тому, чтобы принять вакцину, но он недавно переболел COVID-19», — цитирует ТАСС Макэнани.

По её словам, у Трампа всё ещё сохраняется защитный эффект от препарата на основе антител компании Regeneron Pharmaceuticals, который президент получал в рамках лечения от коронавируса.

«Он получит вакцину, как только его команда медиков решит, что это лучше (сделать. — RT)», — добавила она.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи рекомендовал избранному американскому президенту Джо Байдену вакцинироваться от COVID-19 до вступления в должность.

Специалист рекомендовал вакцинироваться и Трампу.

14 декабря Трамп заявил, что в США сделали первую прививку от коронавирусной инфекции.

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