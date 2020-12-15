Лавров совершит визит в Хорватию 15—16 декабря

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров совершит 15—16 декабря рабочий визит в Хорватию. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Лавров совершит визит в Хорватию 15—16 декабря
  • РИА Новости

«Предусмотрены переговоры с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватии Горданом Грлич-Радманом, встречи с президентом Республики Хорватии Зораном Милановичем и председателем правительства Республики Хорватии Андреем Пленковичем», — говорится в тексте.

Отмечается, что в ходе визита запланировано подписание программы сотрудничества в области культуры между правительствами России и Хорватии на период до 2022 года, а также плана консультаций внешнеполитических ведомств двух стран до 2022 года.

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с Лавровым, который прибыл в страну с визитом.

Лавров назвал несущественным отказ боснийских политиков от встречи с ним, заявив, что они явно действуют «по чьей-то подсказке».

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