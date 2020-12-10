Минздравы России и Швеции обсудили ситуацию с коронавирусом

В режиме видеоконференции состоялось очередное заседание российско-шведской рабочей группы в области здравоохранения Российско-Шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству. Членами рабочей группы являются представители минздравов России и Швеции.

Об этом сообщается на сайте российского министерства.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие с презентациями представители НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и РФПИ, а также представители шведских компаний.

В ведомстве заявили, что «особое внимание уделено теме новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Участники заседания обсудили организационные меры, которые связаны с подготовкой системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях, вопросы оказания медицинской помощи и планирования вакцинации.

«Традиционной темой для обсуждения между Россией и Швецией стал вопрос оказания первичной медицинской помощи — одно из приоритетных направлений российской системы здравоохранения. В основе её организации заложен конституционный принцип равной доступности граждан к бесплатной медицинской помощи и охране здоровья», — говорится в сообщении.

Кроме этого, члены рабочей группы обсудили вопросы развития цифрового здравоохранения в условиях пандемии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза всё больше интересуются российской вакциной от коронавируса «Спутник V».