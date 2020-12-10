Полиция Польши предотвратила попытку устроить взрыв в Варшаве
- © Artur Widak/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак заявил, что на парковку около одного из комиссариатов приехал 23-летний мужчина на автомобиле и привлёк внимание правоохранителей клаксоном.
После этого молодой человек попытался устроить взрыв, но полицейские сумели вовремя пресечь его действия.
«В интересах следствия мы не сообщаем, какая субстанция находилась в автомобиле. Огромное счастье, что не дошло до взрыва. Если бы произошёл взрыв, то под угрозой оказались бы не только полицейские, но и жильцы ближайшего дома», — приводит ТАСС слова Марчака.
Молодой человек арестован.