Полиция Польши предотвратила попытку устроить взрыв в Варшаве

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Польская полиция задержала мужчину, который попытался устроить взрыв у комиссариата в Варшаве.
Полиция Польши предотвратила попытку устроить взрыв в Варшаве
  • © Artur Widak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак заявил, что на парковку около одного из комиссариатов приехал 23-летний мужчина на автомобиле и привлёк внимание правоохранителей клаксоном.

После этого молодой человек попытался устроить взрыв, но полицейские сумели вовремя пресечь его действия.

«В интересах следствия мы не сообщаем, какая субстанция находилась в автомобиле. Огромное счастье, что не дошло до взрыва. Если бы произошёл взрыв, то под угрозой оказались бы не только полицейские, но и жильцы ближайшего дома», — приводит ТАСС слова Марчака.

Молодой человек арестован.

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