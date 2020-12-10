Сенат США отклонил резолюции о запрете продажи оружия ОАЭ
- © REUTERS/Joshua Roberts
За первую резолюцию проголосовали 46 сенаторов, против высказались 50, а вторую поддержали 47 проголосовавших, 49 выступили против.
В ноябре госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении разрешить продажу ОАЭ до 50 американских истребителей F-35 и других вооружений на общую сумму более $23 млрд.
RT также писал, что американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид потребовали уточнить подробности предполагаемой продажи истребителей F-35 Объединённым Арабским Эмиратам из-за сотрудничества Абу-Даби с Москвой и Пекином.