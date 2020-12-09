Мюнхенская конференция по безопасности в 2021 году переносится 

Короткая ссылка
Мюнхенская конференция по безопасности в 2021 году переносится на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Мюнхенская конференция по безопасности в 2021 году переносится 
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 57-я Мюнхенская конференция по безопасности не состоится в феврале 2021 года», — сообщают организаторы.

Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что новая дата проведения форума будет объявлена «своевременно».

Ранее сообщалось, что международный аэрокосмический салон во французском Ле-Бурже в 2021 году отменён из-за пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить