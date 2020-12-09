Мюнхенская конференция по безопасности в 2021 году переносится на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

«Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 57-я Мюнхенская конференция по безопасности не состоится в феврале 2021 года», — сообщают организаторы.

Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что новая дата проведения форума будет объявлена «своевременно».

Ранее сообщалось, что международный аэрокосмический салон во французском Ле-Бурже в 2021 году отменён из-за пандемии коронавируса.