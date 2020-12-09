В РСТ не исключают закрытия границ с рядом стран до осени 2021 года

Границы ряда стран, популярных у туристов из России, могут быть закрыты до осени 2021 года, заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», — приводит его слова ТАСС.

Ранее гендиректор группы компаний «Аэрофлот» Михаил Полубояринов рассказал, что, согласно прогнозам, международное авиасообщение наберёт свой объём или восстановится за два-три года.

В октябре в РСТ оценили потери туриндустрии в России из-за пандемии в 1,5 трлн рублей.