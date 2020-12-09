В РСТ не исключают закрытия границ с рядом стран до осени 2021 года
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«Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», — приводит его слова ТАСС.
Ранее гендиректор группы компаний «Аэрофлот» Михаил Полубояринов рассказал, что, согласно прогнозам, международное авиасообщение наберёт свой объём или восстановится за два-три года.
В октябре в РСТ оценили потери туриндустрии в России из-за пандемии в 1,5 трлн рублей.