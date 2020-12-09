В РСТ не исключают закрытия границ с рядом стран до осени 2021 года

Короткая ссылка
Границы ряда стран, популярных у туристов из России, могут быть закрыты до осени 2021 года, заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
В РСТ не исключают закрытия границ с рядом стран до осени 2021 года
  • Pixabay

«Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», — приводит его слова ТАСС.

Ранее гендиректор группы компаний «Аэрофлот» Михаил Полубояринов рассказал, что, согласно прогнозам, международное авиасообщение наберёт свой объём или восстановится за два-три года.

В октябре в РСТ оценили потери туриндустрии в России из-за пандемии в 1,5 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить