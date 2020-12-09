В Индии за сутки зафиксировали более 32 тысяч случаев коронавируса
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Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава.
За 24 часа в стране скончались 402 пациента с коронавирусом.
Всего в Индии зарегистрировано 141 360 летальных исходов от последствий заболевания.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что у российской стороны есть серьёзные договорённости с Индией и Бразилией касательно регистрации и производства вакцины от коронавируса.