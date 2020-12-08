В Госдепе обеспокоены ролью Турции в Нагорном Карабахе

Соединённые Штаты крайне встревожены ролью, которую Турция играла во время недавних боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

«У нас есть много вопросов о роли Турции там. Мы чрезвычайно обеспокоены и выразили эту обеспокоенность по поводу роли Турции», — приводит ТАСС слова Рикера на брифинге для членов комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при конгрессе США.

По его словам, в США также обеспокоены по вопросу переброски иностранных боевиков и доставки оружия.

Он отметил, что эти вопросы являются частью диалога США с Турцией и Россией.

Ранее представитель Госдепа заявил, что у США и Франции остаётся много вопросов к России по соглашению об урегулировании конфликта в Карабахе, в том числе о роли Турции.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя данное заявление, сказал, что подобное странно слышать, так как американские коллеги «были проинформированы на уровне заместителя государственного секретаря».