В Госдепе обеспокоены ролью Турции в Нагорном Карабахе
- Reuters
«У нас есть много вопросов о роли Турции там. Мы чрезвычайно обеспокоены и выразили эту обеспокоенность по поводу роли Турции», — приводит ТАСС слова Рикера на брифинге для членов комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при конгрессе США.
По его словам, в США также обеспокоены по вопросу переброски иностранных боевиков и доставки оружия.
Он отметил, что эти вопросы являются частью диалога США с Турцией и Россией.
Ранее представитель Госдепа заявил, что у США и Франции остаётся много вопросов к России по соглашению об урегулировании конфликта в Карабахе, в том числе о роли Турции.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя данное заявление, сказал, что подобное странно слышать, так как американские коллеги «были проинформированы на уровне заместителя государственного секретаря».