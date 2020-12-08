Посольство России оценило расследование о кибератаке в Норвегии

В российском посольстве прокомментировали предположения правоохранительных органов Норвегии о причастности Москвы к кибератаке на парламент страны.

«Как мы и предполагали, расследование Полицейской службой безопасности Норвегии кибератаки на норвежский парламент закончилось ничем — никаких доказательств причастности к ней России не найдено», — сообщили в посольстве.

Обвинения без доказательств в режиме highly likely неприемлемы, подчеркнули там.

Посольство напомнило, что в 2019 году российские компетентные органы направили норвежской стороне шесть уведомлений о «вредоносной активности из норвежского информационного пространства», а в 2020 году — четыре уведомления.

«От норвежской стороны в период с 1 января 2019 года по октябрь 2020 года в адрес российских органов уведомлений об источниках вредоносной активности из российского информационного пространства не поступало», — добавили в ведомстве.

Дипломаты также ожидают прояснения позиции норвежских ведомств по поводу взаимодействия с Россией и «их реакции на переданные ранее сообщения о компьютерных атаках и инцидентах».

«Ещё одна просьба к журналистам и экспертам — если уж вы комментируете какие-то заявления спецслужб, руководствуйтесь профессиональным кодексом, а именно: не публиковать поспешно «самые горячие» новости, если у вас нет доказательств», — подытожили в посольстве.

Как ранее заявили в службе внутренней безопасности Норвегии, к хакерской атаке на парламент страны «вероятно» причастны «российские хакеры, связанные с российской военной разведкой».

По сообщению Associated Press, которое ссылалось на ведомство, достаточных оснований для предъявления обвинения норвежская сторона не имеет.