Экс-глава МИД Австрии поздравила RT с 15-летием

Короткая ссылка
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в поздравлении RT с 15-летием отметила качество работы сотрудников телеканала.

«Я познакомилась с RT ещё в 2008 или 2009 году. Тогда у меня взяли несколько интервью. С тех пор я с интересом смотрю ваши телепрограммы и видео на сайте, потому что они предлагают другую точку зрения. Сейчас с разной регулярностью, в зависимости от темы, я пишу колонки (для RT) и должна отметить высокий уровень тщательности, с которым работают над моими текстами. Я имею в виду, что их всегда очень хорошо редактируют. Иногда я пишу на английском, а редакторы переводят на немецкий, а порой написанный на немецком оригинал — на английский», — сказала она.

Как отметила Кнайсль, вся организация работает продуктивно, оперативно и очень добросовестно.

«Также хочу отметить открытость, с которой относятся к темам, которые я сама предлагаю. Иногда темы мне предлагает редакция, но у нас сложился очень приятный формат сотрудничества. С днём рождения. Так держать. Желаю вам удачи, сохраняйте качество работы на столь же высоком уровне, всех благ», — подчеркнула она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить