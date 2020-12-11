Экс-глава МИД Австрии поздравила RT с 15-летием

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в поздравлении RT с 15-летием отметила качество работы сотрудников телеканала.

«Я познакомилась с RT ещё в 2008 или 2009 году. Тогда у меня взяли несколько интервью. С тех пор я с интересом смотрю ваши телепрограммы и видео на сайте, потому что они предлагают другую точку зрения. Сейчас с разной регулярностью, в зависимости от темы, я пишу колонки (для RT) и должна отметить высокий уровень тщательности, с которым работают над моими текстами. Я имею в виду, что их всегда очень хорошо редактируют. Иногда я пишу на английском, а редакторы переводят на немецкий, а порой написанный на немецком оригинал — на английский», — сказала она.

Как отметила Кнайсль, вся организация работает продуктивно, оперативно и очень добросовестно.

«Также хочу отметить открытость, с которой относятся к темам, которые я сама предлагаю. Иногда темы мне предлагает редакция, но у нас сложился очень приятный формат сотрудничества. С днём рождения. Так держать. Желаю вам удачи, сохраняйте качество работы на столь же высоком уровне, всех благ», — подчеркнула она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.