Экс-президента Чехии оштрафовали за неправильное ношение маски

Бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 3 тысячи крон (около $135) за неправильное ношение маски.

Об этом информирует Чешское телевидение.

По его данным, Клаус 17 ноября в ходе публичного мероприятия в центре Праги умышленно носил маску только на подбородке.

При этом он не подчинился требованию полицейских и не закрыл маской рот и нос.

Также за нарушение противоэпидемических мер были оштрафованы бывший глава Минздрава Чехии Роман Примула и бывший первый замглавы правящего движения ANO Ярослав Фалтынек.

В ноябре сообщалось, что наибольший уровень смертности в Евросоюзе от коронавирусной инфекции в пересчёте на 100 тыс. населения за две недели зафиксирован в Чехии, Бельгии и Болгарии.