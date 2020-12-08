Экс-президента Чехии оштрафовали за неправильное ношение маски

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Бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 3 тысячи крон (около $135) за неправильное ношение маски.
Экс-президента Чехии оштрафовали за неправильное ношение маски
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом информирует Чешское телевидение.

По его данным, Клаус 17 ноября в ходе публичного мероприятия в центре Праги умышленно носил маску только на подбородке. 

При этом он не подчинился требованию полицейских и не закрыл маской рот и нос.

Также за нарушение противоэпидемических мер были оштрафованы бывший глава Минздрава Чехии Роман Примула и бывший первый замглавы правящего движения ANO Ярослав Фалтынек. 

В ноябре сообщалось, что наибольший уровень смертности в Евросоюзе от коронавирусной инфекции в пересчёте на 100 тыс. населения за две недели зафиксирован в Чехии, Бельгии и Болгарии.

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