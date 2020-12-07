Евротройка обеспокоена планами Ирана расширить ядерную программу

Германия, Британия и Франция «глубоко обеспокоены» объявлением Ирана об установке новых центрифуг на заводе по обогащению урана в Натанзе. Как считают в европейских странах, это противоречит СВПД.

«Недавнее объявление Ирана МАГАТЭ о планах установки трёх новых каскадов усовершенствованных центрифуг на заводе по обогащению урана в Натанзе противоречит СВПД и вызывает глубокую озабоченность», — говорится в сообщении трёх стран.

Там также выразили тревогу в связи с недавним утверждением в Иране постановления об активизации ядерной деятельности.

В конце ноября сообщалось, что иранский парламент решил ускорить рассмотрение законопроекта, который идёт вразрез с частью положений заключённой в 2015 году ядерной сделки.

В частности, инициатива предполагает ежегодное производство не менее 120 кг урана, обогащённого до 20%, и увеличение количества центрифуг.