Источник: задержанные в Стамбуле журналисты НТВ доставлены в суд

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Задержанных в Стамбуле журналистов НТВ доставили в стамбульский Дворец правосудия Чаглаян, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Источник: задержанные в Стамбуле журналисты НТВ доставлены в суд
  • РИА Новости

«Российских журналистов доставили во Дворец правосудия Чаглаян», — сказали агентству.

4 декабря телеканал НТВ сообщил, что в Турции задержаны двое сотрудников программы «Центральное телевидение» — репортёр Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин, они перестали выходить на связь.

В тот же день срок их задержания был продлён на три дня.

По данным властей, россиян задержали после того, как они «без разрешения вели съёмку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов».

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