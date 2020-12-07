Источник: задержанные в Стамбуле журналисты НТВ доставлены в суд
- РИА Новости
«Российских журналистов доставили во Дворец правосудия Чаглаян», — сказали агентству.
4 декабря телеканал НТВ сообщил, что в Турции задержаны двое сотрудников программы «Центральное телевидение» — репортёр Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин, они перестали выходить на связь.
В тот же день срок их задержания был продлён на три дня.
По данным властей, россиян задержали после того, как они «без разрешения вели съёмку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов».