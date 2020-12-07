Рособоронэкспорт за 11 месяцев продал вооружений почти на $10 млрд

Рособоронэкспорт за 11 месяцев 2020 года экспортировал вооружений почти на $10 млрд, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«На сегодняшний день уже около $10 млрд, и я думаю, что до конца декабря мы достигнем плановых показателей. Как правило, максимальное количество отгрузок идёт в конце года», — цитирует его РИА Новости.

По словам Чемезова, за оставшееся в 2020 году время планируется достичь показателя $12,8 млрд.

«Небольшое снижение спроса было, и оно связано с тем, что наши партнёры были вынуждены отозвать часть средств из оборонного бюджета на борьбу с коронавирусом», — пояснил он.

Как ранее рассказал Чемезов, российская система зенитно-ракетных комплексов нового поколения С-500 «Прометей» не будет поставляться на экспорт, пока не поступит в армию России.