В Хорватии общее число случаев коронавируса превысило 150 тысяч

В Хорватии общее число выявленных за время эпидемии случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки увеличилось на 2899 и составило 150 533.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальный штаб гражданской защиты.

«В Хорватии за последние 24 часа выявлено 2899 новых случаев заболевания коронавирусом, 72 человека (от последствий заболевания. — RT) умерли, а число активных случаев на сегодня составило 23 740», — сообщили в штабе.

За время эпидемии скончались 2174 человека с подтверждённым COVID-19, выздоровели более 124,4 тыс. пациентов.

Ранее сообщалось, что в Хорватии с 28 ноября приостановят работу рестораны и фитнес-центры.