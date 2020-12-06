В Хорватии общее число случаев коронавируса превысило 150 тысяч
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальный штаб гражданской защиты.
«В Хорватии за последние 24 часа выявлено 2899 новых случаев заболевания коронавирусом, 72 человека (от последствий заболевания. — RT) умерли, а число активных случаев на сегодня составило 23 740», — сообщили в штабе.
За время эпидемии скончались 2174 человека с подтверждённым COVID-19, выздоровели более 124,4 тыс. пациентов.
Ранее сообщалось, что в Хорватии с 28 ноября приостановят работу рестораны и фитнес-центры.