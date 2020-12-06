В Хорватии общее число случаев коронавируса превысило 150 тысяч

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В Хорватии общее число выявленных за время эпидемии случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки увеличилось на 2899 и составило 150 533.
В Хорватии общее число случаев коронавируса превысило 150 тысяч
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальный штаб гражданской защиты.

«В Хорватии за последние 24 часа выявлено 2899 новых случаев заболевания коронавирусом, 72 человека (от последствий заболевания. — RT) умерли, а число активных случаев на сегодня составило 23 740», — сообщили в штабе. 

За время эпидемии скончались 2174 человека с подтверждённым COVID-19, выздоровели более 124,4 тыс. пациентов. 

Ранее сообщалось, что в Хорватии с 28 ноября приостановят работу рестораны и фитнес-центры.

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